PRIA juht polnud ainus. Ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) peadirektor Kaur Kajak kutsuti sel sügisel EKRE ministrite ette vaibale soovitusega ettevõtjaid soodsamalt kohelda. Mõjutusmäng käib kümnete miljonite eurode nimel, info on jõudnud prokuratuuri.

«1990ndad on lõppenud, aga Sõnajalad ei saa sellest aru,» ütleb üks enam kui kümnest allikast, kellega Postimees selle loo tarbeks rääkis. Sama paralleeli toovad veel mitu asjaga seotud inimest: vennad ehitavad Aidu tuuleparki justkui 90ndate ärikad, põhimõttel, et eirame ehitamisel kokkuleppeid, küll paberid tagantjärele korda saab.

Ent uue valitsuse tulekuga hakkas see taktika üllatuslikult vilja kandma. EKRE ministrite eestvõttel on ministeeriumide kabinettides kahe tuuleärimehe probleemi lahendada püütud ja ametnikele mõista antud, et ebaseaduslikult püstitatud tuulikutele tuleks anda roheline tuli.