Garaaž on rohkem kui vaid üksindustõrje

Tellijale

Meeste väljatoomine kodusest üksindusest, mis ähvardab paljusid pensionile jäädes, aga ka kaugtööd tehes või töökaotuse tagajärjel, oli sotsiaalteadlaste Reeli Sirotkina ja Felika Tuule eesmärk, kui nad asutasid Tartus MTÜ Meeste Garaaž. See sai alguse koostööst Soome Turu Ametikõrgkooliga. Rahvusvaheline projekt pidi aktiivsesse ellu tagasi tooma 40–80-aastaseid mehi.

Hiljem läksid soomlased oma teed, eestlased võtsid aga eeskujuks Inglismaalt alguse saanud Men’s Shedi liikumise. Algatajad on rahul, et nende pakutud mudel läks hästi käima ja palju mehi tõmmatigi kaasa «garaažiliikumisse».

MTÜ Meeste Garaaž on toiminud kaks aastat ning meeste ja ideede puudust ei ole paista. Hiljuti käisid garaažimehed väljasõidul, Tartu lähedal proovimas Lange kardiradasid. Kuigi seltskond on alles paar aastat tagasi koos alustanud, on meeleolu kokkuhoidev ning meestega juttu rääkides võib veenduda nende soovis kooskäimist igal juhul jätkata ka siis, kui projektipõhine stardiraha otsa saab.