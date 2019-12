Tellijale

Värskelt avaldatud rahvusvahelise õpioskuste uuringu PISA 2018 tulemuste põhjal on Eesti 15-aastaste noorte tulemused maailma tipus, jäädes alla vaid Hiina rikaste provintside koolijütside omadele. Ja kuigi lõpueksamite hindajad on rääkinud, kuidas Eesti noorte kirjandite tase on aastatega tugevalt langenud, nähtub PISA testist, et meie õpilased on lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes Euroopa parimad.