Patrik Hytönen: kuidas Soome peaminister tagasi astus

Postitöötajate probleem mõjutas 700 pakisorteerijat, kelle Posti viis üle tütarfirmasse ja kehtestas neile kehvema kollektiivlepingu. Posti- ja logistikatöötajate ametiühing Pau polnud sellega nõus. Pau soovis, et nad töötaksid edasi ülejäänud postitöötajate kollektiivlepingu järgi, ja kuna Posti polnud omakorda sellega nõus, päädis vaidlus pika streigiga.

Streik lõppes, kui Posti tuli ametiühingule vastu ja kehtestas pakisorteerijatele taas ülejäänud postitöötajate kollektiivlepingu tingimused. Pärast hakati aga lähemalt vaatama seda, milline oli olnud omavalitsuste- ja omandiõiguste ministri Sirpa Paatero tegevus, kelle haldusalasse see kuulus.

Nii peaminister Rinne kui ka minister Paatero väitsid kogu tüli kestel, et olid Posti tegevuse vastu. Kuigi alguses väitis Paatero, et sai pakisorteerijate olukorrast teada alles 3. septembril, imbus tõde vaikselt välja. Lõpuks selgus, et nii Paatero kui ka Rinne olid asjast teadlikud kogu aja, mil Posti nii pakisorteerijate kui ka teiste postitöötajate tulevikku planeeris.

Rinne kaitses Paaterot neljapäeval parlamendi infotunnis ja süüdistas Posti juhtkonda, et need on käitunud riigi kui omaniku tahte vastaselt. Reedel tuli aga Posti juhtkond välja avaldusega, kus teatas, et nad on riiki kui omanikku kogu aeg teavitanud.

Lihtsalt öeldes tuli välja, et nii Paatero kui ka Rinne olid parlamendile valetanud. Kuigi Rinne üritas ennast päästa sellega, et mõjutas Paaterot tagasi astuma, ei aidanud see tema olukorda parandada. Pinge kasvas ja pühapäeval jõuti selleni, et valitsus kogunes kriisikoosolekuks paika, mis jäigi ajakirjanduse eest varjatuks.

Esmaspäeva õhtuks oli selge, et Keskerakonna toetus on Rinne selja tagant kadunud. Kuigi ta teatas sama päeva õhtul pisut bravuurikalt, et ei plaani tagasi astuda ning ootab Keskerakonna selgitust, tuli juba hommikul siiski kinnitus teadmisele, mida juba esmaspäeval kahtlustati.

Kuigi kõik valitsuserakonnad on kinnitanud oma toetust praeguses koalitsioonis jätkamisele, on valitsuse kohal siiski pinged. Rinne lahkumine oli vaid ajutine leevendus probleemidele, mille lahendamisega tuleb koalitsioonierakondadel koos tõsiselt tegeleda.