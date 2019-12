Soe varasügis pakkus mesinikele üle pikkade aastate lehemett

Tellijale

Lehemesi tuli Taali mesila tarudesse siis, kui taimed olid juba õitsemise lõpetanud. Kanarbikumesi on aga eksimatult äratuntav. Tekkis kahtlus, et tegemist on lehemeega, mis sisaldab hulgaliselt mikroelemente. „Lasime laboris huvi ja kindluse pärast teha elektrijuhtivuse uuringu,” sõnas Taal.

Mee elektrijuhtivust mõõdetakse millisiimensites sentimeetri kohta (mS/cm). See näitab mee omadust juhtida elektrivoolu, mis on otseses sõltuvuses lahuses olevate ioonide ja mineraalainete kontsentratsiooniga. Mida suurem elektrijuhtivus, seda suurem on mineraalainete sisaldus. Elektrijuhtivuse määramine on lihtne meetod mee taimse päritolu hindamiseks. Seda kasutataksegi peamiselt õie- ja lehemee eristamiseks. Kui õie- ja segameel jääb see alla 0,8 mS/cm, siis Taali Mesila lehemeel oli see näitaja suisa 300 mS/cm. Uuringu järel polnud enam kahtlust, et tegemist on lehemeega.