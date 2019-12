Põllumees meeleavaldusest: meelsuse näitamiseks on vaja traktoritega välja minna

Ka Euroopa Liidu pikaajalises eelarvekavas aastateks 2021–2027 jäävad põllumajanduse otsetoetused Eestis kuni perioodi lõpuni ELi madalaimaks. „Eesti põllumehel pole võimalik nii ebavõrdses konkurentsis kaua vastu pidada, sest tootmisele esitatavad nõuded ja sisendite hinnad – näiteks masinad, kütus, väetised, on teiste riikide konkurentidega sarnased,” ütles kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus. „Ainus võimalus võrdsemat konkurentsiolukorda tagada on siseriiklike toetuste väljamaksmine lubatud mahus ja Euroopa Liidu uues pikaajalises eelarves Eestile suunatud ELi põllumajandushüvitiste kiirema ühtlustamise eest seismine.”

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk on „Aktuaalsele kaamerale” öelnud, et rahanduskomisjoni ettepanekul on kavas põllumajanduse üleminekutoetusi suurendada 10,3 miljoni euroni. Seni oli eelarves üleminekutoetusteks kavandatud 5 miljonit eurot. Riigieelarve kolmas lugemine toimub 11. detsembril.

Maa Elu uuris põllumeestelt, mida nemad asjast arvavad.

Lembit Paal. FOTO: Kristjan Teedema/tartu postimees

Lembit Paal

Aasta põllumees 2016, Jõgevamaa Põllumeeste Liidu juhatuse liige, veiseid ja vilja kasvatava Pajusi ABF AS juht

Läheme 10. detsembril Toompeale meeleavalduse. Olenemata sellest, et Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ütles „Aktuaalsele kaamerale”, et rahanduskomisjoni ettepanekul on kavas põllumajanduse üleminekutoetusi suurendada 10,3 miljoni euroni. Kas me saame seda uskuda? Ei saa ju. Nii lähemegi enda eest seisma. Kui suure seltskonnaga, seda veel täpselt ei tea, kuid läheme näitame oma meelsust, et põllumehed seisavad oma õiguste ees. Oleme harjunud käitumisega, et kui mees sõna annab, siis peab ta lubadusest kinni. Me ei saa kuidagi aktsepteerida käitumist, kus sõnades ollakse nii suured põllumeestest hoolijad ja toetajad, aga tegudes unustatakse meid põhimõtteliselt ära. Ootusi tekitades tuleb osata ka julgelt ja avameelselt rääkida, kui on plaane kavandades näha, et neid täita ei suudeta. Rääkida julgelt ja avameelselt, mitte hämada. Kuidas teisiti võtta ministri juttu, et põllumeeste üleminekutoetuse paber oli kukkunud kuhugi kahe laua vahele. Mis jutt see on, see näitab ju selget meelsust põllumeeste suhtes. Kuidas saavad sellise suhtumisega inimesed meil valitsuses olla?

Kas me meeleavaldusega midagi saavutame, ei tea. Tulemuse koha pealt oleme realistid, kas see just konkreetselt midagi muudab, kuid tähtis on põllumeestena näidata, et oskame endi eest seista. Arukalt seista ja arukate osapooltena ka dialoogi laskuda. Selge sõnumina tahame väljendada, et meiega tuleb arvestada kui tõsiste partneritega.

Meelis Mõttus. FOTO: Arvo Meeks/lõuna-eesti postimees

Meelis Mõttus

Metsavenna talu ja OÜ Lõunapiim juht

Praeguse seisuga meeleavaldusele ei lähe, sest käed-jalad on tööd täis. Teeme Itaalia koormat, ühtegi sekundit pole aega kuskil käia. Põllumeeste riigitoetuse siseriiklike summadega pole ma nii kursis, et meelt avaldada. Olen sedavõrd seotud oma igapäevase ellujäämise küsimustega, et pole olnud mahti süveneda. Tahame võimalikult palju iga päev teha ja müüa.