Taimedest saab maitsva jõuluprae või kosutava tee

Vanades kuuseokastes on palju eeterlikku õli ja need on tugevama maitsega kui noored võrsed. Tänapäeval on moodi läinud siirupite keetmine kuuseokastest ja -võrsetest, ka neid saab prae maitsestamiseks tarvitada. Ise eelistan küll kuivatatud taimi, sest need annavad rohkem maitset. Veel sobivad liha maitsestamiseks kadakamarjad ja isegi kadakavõrsed, neid võib ka toorelt paja sisse lisada. Eriti head on kadakamarjad lambaprae ja küülikulihaga. Kuivatatud kadakamarjad tuleb samuti peeneks jahvatada ja soolaga segada, 1 osa kadakamarju ja 1 osa soola. Liha võib maitsestada ka iisopiga, aed-liivatee ja salveiga.