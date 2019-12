Loorberit saab edukalt toas kasvatada

Loorberilehti kogutakse üks kord iga kahe aasta tagant. Lehed kuivavad kiiresti nii välisõhus kui ka toas, kuid valel säilitamisel võivad ruttu rikneda. Õigesti kuivatatud loorberileht on heleoliivja värvusega ja muutub pärast keetmist tumeroheliseks. Pleekinud ja pruunid lehed on väärtuse kaotanud. Kuivi loorberilehti on õige hoida kuivas kohas hästi suletud nõus kergelt kokkupressituna. Suuremad loorberitootjad on Prantsusmaa, Itaalia, Hiina, Türgi, Kreeka, endise Jugoslaavia riigid, Venemaa, Hispaania ja USA.