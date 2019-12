Kliendid on keset metsi asuva loomakliiniku üles leidnud

Tellijale

Loomaliinik, millest juttu, kannab Jüripoja nime ning asub nii Järvamaa äärealal, et Lääne-Virumaa piir on käega katsuda. Asukoha valik metsade vahel oli mõneti juhuslik, aga mõneti kliiniku omaniku, loomaarsti dr Joel Jürissoni teadlik valik.

Nüüdks on asjaosalised eraldatud asukoha ja kehvas seisukorras juurdepääsutee kiuste ammu avastatud.

Kliinik kolme arstiga

„Sellest on kümmekond aastat, kui tegin Tallinnas käimisele lõpu. Loomaarstina käisin väljasõitudel ja operatsioone tegin Kosel hea sõbra kliinikus,” selgitas ta. „Lõpuks kujunes välja nii, et inimesed Järvamaalt ja Tapa kandist sõitsid oma loomadega Kosele, tegin seal operatsiooni ära ja lõpuks sõitsime kõik oma kodudesse tagasi. Sai selgeks, et nii minule kui ka klientidele oleks mugavam, kui saaksime ravi lähemal ära teha. Kuna eraldi maa või ruumide ostmine oli kallis, saigi kliinik võsa vahele tehtud.”