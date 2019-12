Nädala mõte: tule maale elama, võid võita 500 eurot!

Jääb tunne, nagu keriks Facebooki uudistevoogu, kus üks auhinnamäng ajab teist taga. Ent see ei ole virtuaalreaalsus, see on päris elu. Kuidagimoodi peavad omavalitsused inimesi meelitama. Iga hing on oluline. Kui vaadata pealinnas kõrguvaid kraanasid, mis muudkui uute kortermajade ehitusel töötavad, siis tahes-tahtmata tekib mõte, et kuskil peavad ju elamispinnad vabaks jääma. Paraku mitte pealinnas, vaid ikka väiksemates piirkondades.