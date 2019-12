Tellijale

Fotode avaldamisele järgnes Põhja-Korea teade, et peagi on oodata valitseva partei liidrite kokkusaamist, mis on harv sündmus. Analüütikute hinnangul võib märkide põhjal eeldada, et peagi on Põhja-Korealt oodata rohkem vastanduva positsiooni võtmist rahvusvahelistes suhetes.