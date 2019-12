Lauri Lagle lavastuse mitu probleemi

Tellijale

«Paratamatusel…» on ­Lagle varasemate õnnestumistega (ja peaaegu kõik ta lavastused on seni pälvinud vähemalt nominatsiooni) võrreldes mitu probleemi. Peamine neist on silmanähtav alaproduktsioon. Laval on palju toorest mängulist proovimaterjali, ka on lavastus liiga pikk, mitte ajaliselt, vaid just sisuliselt. «Paratamatusel…» oli ideaalne võimalus lõppeda pool tundi varem, st umbes kl 20.38, mil Maarika Vaarik osutab põrandal lamavale Rasmus Kaljujärvele ja küsib: «Kas nüüd jääbki nii?»