Juhtkiri: maskid on langenud

Järvikule sai saatuslikuks volituste ületamine. Tema nõunike ja ta enda sekkumine oma valitsemisala asutuste töösse, üksikute ettevõtjate riigiga vaidlemise enda asjaks tegemine, tendentslikult käitumine nende vaidluste käsitlemisel, asjasse puutuvate asutuste juhtide nõukogulik vaibale kutsumine ja hurjutamine. Kuid Järvik polnud soleerija, kes võttis töömeetodid ei tea kust. Eilse päeva esiuudis, kuidas rahandusminister Martin Helme ja tema meeskond on kohtunud ärivendade Sõnajalgadega skandaalse Aidu tuulepargi asjus vähemalt kümme korda ning käitunud just nagu ettevõtjate liitlane, olgugi et konflikti alge peitub Sõnajalgade vilistamises seadustele, tõestab seda.

Ka siseminister Mart Helme ei teinud eile riigikogu infotunnis enam mingit saladust sellest, kuidas tema juhitav valitsuserakond EKRE mõtleb.

«Me sekkume ja jääme sekkuma oma haldusala piires ametite tegevusse, kui peame seda vajalikuks. Kui me näeme, et seal asjad ei toimi ja seal on vaja muutusi,» põrutas ta eile opositsioonisaadikute küsimustele vastates. «Ja ma tahaksin teada, kust te olete võtnud selle, et ametid on sõltumatud. Sõltumatud kellest? Sõltumatud millest? Kust nad on sõltumatud?»

EKRE ministrid juhivad Eesti riiki karmi käega kõiketeadjatest isakeste mentaliteediga. Nad pakuvad keerulistele küsimustele kiireid ja lihtsaid lahendusi.

Tõlkigem: EKRE ministrid juhivad Eesti riiki karmi käega kõiketeadjatest isakeste mentaliteediga. Nad pakuvad keerulistele küsimustele kiireid ja lihtsaid lahendusi. Kitsaskohtade tabamiseks sõltumatute eksperdianalüüside küsimine, murede lahendamine seaduste muutmisega ja muu säärane on nõrkadele – selle asemel lähevad ministrid üksikjuhtumitesse näppupidi sisse ja ütlevad, kuidas asjad on. Ametnike seisukohad ja argumendid siis enam löögile ei pääse, sest – nagu ekrelased ise seletavad – poliitikutel on Mandaat.

Martin Helme selgelt korruptsiooniohtliku juhtumi puhul väärivad rõhutamist kaks detaili. Esiteks: Aidu tuulepargi vaidlus on ka parimal juhul vaid servapidi rahandusministeeriumi rida. Helme on tunginud teiste erakondade ministrite valitsemisalasse. Ja teiseks: esimene kohtumine Sõnajalgadega toimus juba veidi pärast valitsuse ametisse asumist. See tähendab, et EKRE on viljelenud oma riigijuhtimise stiili kõik need seitse kuud. Ja see tähendab omakorda, et riigiteenistujad on niisugust stiili praeguseks üle poole aasta taluma pidanud. Teine variant on lahkuda ning EKRE ministrid selleks takistusi ei tee, sest nende retoorika järgi on kõik, kellele nende juhtimisviis ei sobi, osa müütilisest süvariigist, mis tulebki hävitada.

Maskid on praeguseks langenud. Sealhulgas peaminister Jüri Ratasel, kes peaks olema omamoodi kaitsemehhanism puhkudel, kui mõni tema valitsuse liige hakkab omavolitsema. Ratas peaks võtma Martin Helme asjas vastutuse ja otsustavalt käituma. Selle asemel andis ta eile tasalülitavaid vastuseid. Mart Järvik oli vahetatav inimene, Martin Helme mitte.