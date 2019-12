Moodsa aja muinaslugu ehk «Kes on kasutanud minu andmeid?»

Tellijale

Kuidas andmed tekivad? Iga liigutus ja interaktsioon, kus kasutajast jääb maha digitaalne jälg (nt telefoni asukoht, e-posti aadress, tehingu suurus), talletatakse meie tarbitavate teenuste poolt andmebaasidesse. See on vajalik teenuste osutamiseks, ja kui see meile ei meeldi, siis on ju alati võimalus neid teenuseid mitte kasutada. On see üldse võimalik? Proovigem ette kujutada ühe täiesti hüpoteetilise noore Eesti kodaniku hommikut.