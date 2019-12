Estanci juht: kui vanad juhid ise ei lähe, siis kirstu või pensionile ikka

Tööstusettevõtte Estanc juht Mihkel Tammo rääkis Kuku raadio saates «Majandusruum», et on viimane aeg vahetada välja eelmise põlvkonna juhid, kes ei saa tänapäeva maailmas juhtimisega hakkama.

Idufirmandus on Mihkel Tammo sõnul ratsa rikkaks saamise asi, mis läheb eemale sellest, miks ettevõtteid tehakse. Tammo sõnul on arukam suurettevõtte külge innovatsioonirakukesi luua. FOTO: Tairo Lutter

Millega Estanc täpselt tegeleb?

Me oleme klassikalises mõistes töötleva tööstuse ettevõte, aga ma olen üritanud seda paradigmat oma kolmeaastase juhtimiskogemuse jooksul muuta ja ümber sõnastada. Me pakume tootmisteenust. Meil on suur kogemus protsessitehnika tootmisel, kuhu on peaaegu 30-aastase tegutsemisaja jooksul mahtunud üle 7000 toote ja üle 600 kliendi.

Võtsite kolm aastat tagasi oma isalt ettevõtte juhtimise üle. Millised on pereettevõtte juhtimise eripärad?

On muidugi erinevaid ettevõtteid, aga meie näite varal on pereettevõte tavalisest riskialtim, sest kui osalus on peres, siis on lihtsam samme läbi rääkida ja selgitada kui siis, kui seda tuleb teha mõnele kolmandale osalisele ehk omanikule või korporatsioonis, kus valitsemine on väga struktureeritud.