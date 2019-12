Tellijale

EKRE juhttandem avas Postimehe artikli peale, kuidas Oleg ja Andres Sõnajalg on leidnud Aidu tuulepargi vaidluses riigiga liitlase Martin Helme näol, koordineeritud meediatulevärgi. Nii Mart kui Martin Helme sõnul on probleemiks hoopis kaeblevad ametnikud. Peaminister Ratas leiab, et rahandusministrile teemasse sekkumist pahaks panna ei saa.