Kirke Kangro: kinnisvara areng, kunsti häving?

Olen kuulnud üht ministrit mainimas, et kunsti pärast ei tasu Eestis muretseda – see on eestlastel niikuinii geenides. Ehk oli see öeldud naljaga pooleks, kuid mõelgem siinkohal tõsiselt – mil moel näeme Eesti kunsti tulevikku, kui ainus riigis tegutsev kaasaegse kunsti muuseum pannakse kinni, selle asemel et vahetada hoones elektrikaablid?

Kaasaegse kunsti muuseum on muuseum, mis peaks olemas olema igal end vähegi kultuuririigiks pidaval ja endast lugu pidaval riigil. Eestis on see muuseum sündinud omaalgatusliku, kunstnike ja kunstiüliõpilaste initsiatiivina. Samas on see olnud ka riiklik kultuuriline edulugu. Rohujuuretasandil, ainult kutsumuse, omakasupüüdmatu professionaalsuse ja missiooni ajel loodud näitusepaik on suutnud end tõestada ja jõudnud ka riigipoolse tunnustamise ja toetuseni. See on muljet avaldav lugu, millega on rahvusvahelistel üritustel lihtne kiitust ja tähelepanu pälvida. EKKM on üles ehitatud uskumatu pühendumise ja erakordse koostöö tulemusena.