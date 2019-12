Digikratt – tõlk arsti ja patsiendi vahel

Tellijale

Meie eripära on ühtne üleriigiline süsteem, mida teistel riikidel pole: x-tee, digiretsept, digilugu. Siiani käiakse uurimas, et kuidas teil õnnestus see ikkagi ära teha. Arste ja eriti patsiente abistavate lahendustega meil seevastu eriti tegeletud ei ole.

Jah, nii suures riigis toimub väga palju. Kui eesti keeles on patsiendile mõeldud lihtsaid lahendusi, nagu info jagamine või tervisepäevik, paar tükki, siis ligi 70-miljonilise rahvaarvuga riigis valmib neid sadu kordi rohkem. Ühel hetkel tekkis seal e-lahendusi nii palju, et neid oli vaja hindama hakata. Praegu võrreldakse nii nende kvaliteeti kui ka turvalisust ja öeldakse kasutajale, milline digilahendus on hea ja milline mitte nii hea.

Taanis, nagu ka teistes Põhjamaades, on nii, et hooldust ja terviseteenuseid arendab oma elanikele iga regioon ise ja saab selleks riigilt raha ühe summana. Hiljuti selgus, et Taanis investeeritakse e-lahendustesse lähiajal lisaks 200 miljonit Taani krooni (ligikaudu 26,8 miljonit eurot – toim). Taanlaste meditsiinisüsteem on haiglakeskne ja mõne regiooni suured haiglad on hakanud aktiivselt digilahendusi arendama. Odense haigla näiteks pakub, et meedikud ja patsiendid saavad koos luua uusi äppe lihtsamalt, mitte nullist alustades. Näiteks kui reumatoloogia patsiendil oleks vaja pidada tervisepäevikut, saab selle loomiseks kasutada poolenisti valmis tükke nagu legoklotse, millest patsiendi erivajadusi arvestava äpi loomine on palju lihtsam. Seesuguseid «rätsepalahendusi» on kogunenud juba sadu.