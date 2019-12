Tellijale

Ja kuigi EKRE populaarsusel ning võimule saamise lool on palju tahke, siis võis just ametnike ärmatamisest saada kaalukeel, miks tuhanded inimesed Pärnumaalt, Võrumaalt, Valgamaalt, Põlvamaalt ja mujalt andsid hääle perekond Helme juhitavale parteile. See polnud poolt-, vaid vastuhääl isehakanud eliidi suurusehullustusele. Pealinlaste võõrdumisele ja vähemalt näilisele ülbusele. Edu- ja IT-kultusele ning Tallinna enesekesksusele, mis jättis paljud inimesed lihtsalt maha, pakkudes neile vastutasuks piltlikult kaks võimalust – koli pealinna või pilve.