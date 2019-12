Suurem trahv täitureid ja notareid ei kõiguta

Tellijale

Justiitsministeerium on saatnud kooskõlastusele eelnõu, millega muu hulgas ühtlustatakse kohtutäituri ja notari distsiplinaarkaristuse trahvimäärad advokaadi ja patendivoliniku omadega. Arvudes tähendab see, et kui varem sai notarile ja täiturile kirjutada välja kõige enam 6400 euro suuruse trahvi, siis muudatuse järel saaks trahv ulatuda 16 000 euroni.