Marek Reinaas: unustage solidaarsus

Pensionisüsteemi lõhkumine on ühiskonnas tekitanud tugevat ja emotsionaalset vastukaja. See on loomulik, kuna teema puudutab otseselt – eks me ju kõik elame tagasihoidliku unistusega, et kunagi saabub päev, mil tööl enam käima ei pea, aga pangaarvele laekub igakuiselt summa, millega saab rahulikult ära elada ja vanaduspõlve nautida. Vaadata «Prillitoosi» saadet, hüpitada põlve peal lapselapsi, käia koeraga jalutamas ja kirjutada memuaare.

Kahjuks võib need unistused nüüd ära unustada. Pensionisüsteem sellisena, nagu me seda teame, on ajalukku minemas. Need, kes praegu on 20- ja 30-aastased, jätkavad küll tänastele pensionäridele pensioni maksmist, kuid ise tulevikus seda enam ei saa, kui nad just ei jätka endale kogumist. Riigieelarvest hakkavad nad äärmisel juhul saama toimetulekutoetust ehk minimaalset söögiraha.

Eestis on pensionisüsteem kadumas kiiremini, kui me arvasime, sest II sambaga liitumise vabatahtlikuks tegemine ja sealt vabaneva maksuraha suunamine praegusteks väljamakseteks on lõpu poole kulgemisel otsekui kiirenduspedaalile vajutamine. Kõige rumalam on, et see inimeste tulevikku mõjutav otsus tehti mõjuanalüüsideta ja avalikku debatti pidamata, väikese erakonna ühe valimislubaduse pealt, mis ei põhine teadmisel ega ühiskonnas läbivaieldud kompromissil, vaid kellegi arvamusel. Me ei tea, mis on selle arvamuse ajend, ja seetõttu ei saa välistada ka kellegi isiklikku kasu. See on halb valitsemistava.