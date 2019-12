Viis aastat keset Donbassi rinnet: «Kuskil on kindlasti veel hullem elu!»

Zaitseve küla Žovenka-nimeline osa. Kohalik elanik oma maja ees, mille ainukesed klaasiga kaetud aknad (maja esiküljel) on köögis, teiste tubade aknad on kõik kaetud kilega (nagu näha paremal) ning nendes tubades valitseb pidev pimedus. FOTO: Jaanus Piirsalu

Zaitseve küla asub juba üle viie aasta Donbassi sõja rindejoonel. Väiksem osa külast on separatistide käes ja suurem osa Ukraina armee kaitse all. Separatistide suure keskuseni Gorlivkani on külast 12–15 kilomeetrit.