Postimees Berliinis: Venemaa sanktsioonide vastased teevad üha kõvemat häält

Sanktsioonide kaotamist toetab ka Vasakpartei (Die Linke), mille parlamendisaadik Klaus Ernst kuulutas vaid mõne nädala eest Bundestagis, et igasuguse mõjuta sanktsioonid tuleb tühistada. Veel enam, tema sõnavõtust jäi mulje, et Euroopa Liit peaks Krimmi annekteerimises ja sanktsioonides iseend süüdistama. «Euroopa Liit proovis Ukrainat rohkem Euroopaga siduda ilma, et selles oleks Venemaaga kokku lepitud. Nüüd näeme, et sellega võeti suur risk,» sõnas Ernst.