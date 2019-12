Eesti edu PISA testis raputas soola leedulaste enesehaletsuse haavale

Helge tulevik ja sünged väljavaated. Rõõm ühes leeris, enesehaletsus ja tänitav näpuga näitamine teises. Need on vaid mõned emotsioonid Balti riikides pärast PISA testi tulemuste avaldamist, mille järgi Eesti on uhkelt ees, kuid Leedu lohiseb ohtlikult sabas.