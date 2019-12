Aleksei Lotman: emotsioon ja elurikkus

Tänane keskkonnaleht keskendub taas metsale. Pole midagi teha, mets kord juba on nõnda tähtis nii ökoloogiliselt kui emotsionaalselt. Majanduslikult ka loomulikult, kuigi metsamajandus ilma metsaökoloogiata pikalt toimida ei saaks, küll aga võiks mets oma loomulikku elu ka majandamata elada. Aga et me vajame puitu ja muud, mis metsast saada on, ei pääse ka majandamisest.