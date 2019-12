Rene Kokk: metsanduse arengukava stsenaariumid võivad olla hästi välja kukkunud

Tellijale

Kuidas edeneb metsanduse arengukava? Ministeeriumi kodulehel on värskemad materjalid need, mis tutvustavad nelja stsenaariumi. Mis on juhtunud pärast nende avalikustamist?

Stsenaariumid võivad olla hästi välja kukkunud, kui metsatööstus ütleb, et need on liiga rohelised, ja rohelised ütlevad vastupidist. Olen optimistlik, kui kumbki pool pole rahul, siis võiks see kuldne kesktee olla. Töörühm oli auväärne, tulemus tuleb objektiivne.

Kas kõik metsaga seotud huvid on arengukavas piisavalt esindatud, näiteks väikemetsaomanikud, kes ei kuulu Eesti Erametsaliitu? Erametsakeskuse uuringu järgi hindavad metsaomanikud metsa ennekõike tervisekaitse, keskkonnakaitse, looduskaitse ja heaolu tagamise aspektidest, mis pole just need asjad, mille eest erametsaliit kõige rohkem arengukava ettevalmistamisel seisab.

Ma olen veendunud, et erametsaliit esindab ka neid, lisaks on olemas põllumajandusorganisatsioonide esindajad, kes esindavad ka metsaomanikke. Nii et kõik metsaomanikud on esindatud.

Kas on uusi arenguid linnurahu asjus?