Esimene kontakt Teisega loodi juba enne näituse (ruumilist) algust. EKKMi maja uste ees turritasid kanalisatsioonitoru seest kellegi sõrmed; kusagilt kostsid kellegi realistlikud appikarjed. Kes oli sinna sisse kukkunud? Oli see mingi pettus? Ei. Tegemist oli Raul Kelleri kohutava ning lummava installatsiooniga «Tütarlaps kloaagis», mis juhatas sisse kogu näituse. Need sõrmed ei olnud «päris» ning ka heli oli varem salvestatud, kuid ometi oli kõik õige. Ühelt poolt anti hääl ktoonilistele jõududele. Teisalt juhatati nõnda sisse ka näituse üldisem, tunneli (või salakäigu) motiiv.

Kõikvõimalikud uksed, portaalid, käigud, praod ja läved on alati põnevad, kuna nad ühendavad omavahel kahte eraldiseisvat keha(ndit) või ruumi. See ongi nende mõte. Portaal on alati üleminek, piirisituatsioon. Nad muudavad teise poole (teispoolsuse?) ligipääsetavaks, läbikäidavaks, aga ka ülepea võimalikuks. Igal pool on teine pool – kui õigelt poolt vaadata. Teispoolsus on juba siin.