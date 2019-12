Apteegireformi põrmustamise plaan kubiseb hulgimüüjate jutupunktidest

Tellijale

«Ma olen väga pettunud ja kurb,» ütleb proviisor Liina Pääru. «Mina olen seni elanud teadmises ja lootuses, et üleminekuaeg lõpeb ja mul on võimalik endale apteek või apteegid osta. Nüüd on mul tekkinud mõtted üldse tegutsemisala vahetada.»

Nimelt jõudis eile lõuna paiku kõigi meediamajade käsutusse senise apteegireformi ümbertegemise eelnõu, mida asjaosalised ise nimetavad tööversiooniks. Dokumendist vastu vaatavad muudatused tõmbavad viis aastat tagasi kokku lepitud apteegireformile käsipiduri peale. Ja veel enam: eelnõu on nii suurel määral ketiapteekide soovide järgi kirjutatud, et ei saa välistada võimalust, et reformi ringitegijad on asunud testima osaliste ja avalikkuse reaktsioone võimalikult äärmusliku eelnõuga. Nii võib juhtuda, et isegi kui eelnõus pakutud maksimumvariandist saadakse kompromissina pool kätte, jäävad suured ketid ikkagi võitjaks.