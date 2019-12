Tellijale

Simm on igas mõttes esimene – esimene riigireetur ja esimene riigireetur, kes vanglast enne tähtaega välja lastakse. Simmi karistusaeg algas 19. septembril 2008 ning ametlikult pidanuks tänaseks 72-aastane riigireetja vabanema 2021. aasta märtsis. Vangimaja ukse sulgeb ta väljastpoolt juba enne jõule. Kuna Simm on vanaduspensionär ning talle on määratud puue, hakkab ta vabanemise järel saama riigilt vanaduspensioni ja sotsiaaltoetust.