Sortsuke kasesiirupit teeb hapukapsa karamelliseks

Tallinna Ülikooli teadur ja kultuuriajaloo õppejõud Peiker on üks, kes viie aasta eest Kasekunsti kasesiirupi väiketootmise käima lükkas. Peale tema kuulusid asutajate hulka ajaloolane Ulvi Maamees ja juristiharidusega Heiki Migur. Kõik kolm on peaaegu et teise töö mõõdu võtnud hobi juures siiani. Migur on siirupimeister ja tunneb peensusteni Põhja-Ameerikast pärit suletud voolikuvõrgustikuga kasemahla kogumissüsteemi. Maamehe pärusmaaks on peamiselt rahaasjad ja logistika. Peiker on aga võtnud südameasjaks kõnelda kasesiirupist kui suurepärasest ja tervisesõbralikumast kodumaisest asendusest valgele suhkrule.