«Kõlab hästi – Siberis puhkusel!»

Pean tunnistama, et eelhäälestus reisiks oli mõneti kõhklev. Mitte seepärast, et Siberiga seostuvad eestlastel paratamatult karm minevik ja muud minoorse noodiga mõtted. Kui mina mõtlen Kemerovo oblastile, siis täidavad pead ka näiteks vana krimiajakirjaniku mälestused Kemerovo kuritegelikust grupeeringust, mille liikmed Eestis kurjadel 90ndatel ja aastatuhande alguseski krimirubriikide täitmisel ohtralt ainest andsid. Ja kas mitte Novokuznetski kohta ei öeldud juba paarikümne aasta eest, et see on linn, mis mitte kunagi ei naera? Sest see oli toona morn tööstuslinn, kus väheseid rõõmuhetki pakkus kohalik tubli jäähokitiim Metallurg. Tööstuslinn on Novokuznetsk siiani. Aga äkki nüüd enam mitte nii morn?