Meie kapten  

Tellijale

Elu on andnud meile võimaluse seilata mitme legendaarse kapteni käe all, olgu siinkohal nimetatud Jaanus Nõgistot, Mart Saarsot, Aare Kööpi või noort Julius Tarandit. Kõik väga head meremehed, aga igaühel täiesti omanäoline käekiri. Kes lubab endale sõidu ajal emotsioone, kes püüab olla viimseni ratsionaalne, kes tahab ise kõik probleemid lahendada, kes delegeerib asju julgelt meeskonnale, kes on rohkem kinni vanades traditsioonides ja stiilides, kes katsetab huviga moodsamaid purjeid ja taktikaid...