Täiuslikkus on tüütu ja tuunitud ilu kohutav! Seksikus peitub hoopis muus

Teie kaamera ees on olnud lugematul hulgal maailma suurimaid staare. Mille poolest nad tavainimestest erinevad?

Staari avalik imago – see on tavaliselt roll. Marilyn Monroe elu suurim roll oli mängida teda ennast, aga pole sugugi kerge kogu aeg rollis olla. Adriana Limat peetakse üheks praeguse aja seksikamaks naiseks, aga ka tema on kaamera ette astudes alguses üllatavalt ebakindel! Itsitab nagu väike tüdruk. Omamoodi on see väga armas.

Alles siis leiab ta rolli ja teeb kaamera ees seda kõike võitvat, enesekindlat Adrianat, kellena maailm teda tunneb.

Kuulsuste juures on üks põnev vastuolu, mida need, kes ikoonide poole alt üles vaatavad, ei tea. See on suur koorem, mida nad oma õlgadel kannavad. Kõigi nende inimeste unistused. Ja hirm, et see kõik on hetkeline. Mida rohkem sul on, seda enam kardad seda kaotada. Kõik rikkad inimesed kardavad rahast ilma jääda! Kuulsus on kahe teraga mõõk – sa sõltud teistest ning see muudab ääretult ebakindlaks. Mitte igaüks, kes unistab kuulsaks saamisest, ei peaks selle koorma all vastu.

Kas kuulsuse tunnetamine kauge ja kõrgena on osa selle olemusest?

Distants, igatsus ja unistamiseruum loobki tähe. Kui vaatad kaunist kaadrit jumaldatud ikoonist, näed sa tegelikult lõuendit, millele projitseerida iseenda emotsioone. Unistusi armastusest, ilust, õnnest, paremast elust. Saladus, miks ühest inimesest saab täht ja teisest mitte, selles seisnebki – mõnel meie seast on võime äratada, isikustada ja peegeldada ihasid, hirme ja igatsusi, mida me endas kanname.

Vincent Peters Tallinnas Fotografiska ees, kus sel reedel avas uksed tema lummav, mustvalge fotonäitus Sisemine valgus. FOTO: Mihkel Maripuu

Tänapäeva suur oht seisneb selles, et me erastame oma ikoonid, demüstifitseerime nad, distants kaob. Inimesel pole vaja mingit annet, karismat ega sisu, ta võib teha endast trussikutes pilte ja saada miljoneid jälgijaid. Siin peitubki lõks – kuna igaüks võib saada sotsiaalmeedias staariks, tunnetab hulk noori seda mitte võimaluse, vaid kohustusena. Surve suureneb. Nad tunnevad end läbikukkununa, kui tähelepanu ei pälvi, ja teevad selle saavutamiseks meeleheitlikke samme.

Kunagi varem pole inimesed end nii palju muutnud, et ideaaliga rohkem sarnaneda. Mida arvate iluoperatsioonidest ja lõputust soovist end paremaks putitada?