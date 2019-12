Vikerkaar loeb. Armastuskiri Hiiumaale

Vaapo Vaheri pea 1700 leheküljel hargnev „Hiiumaa kirjanduse lugu“ mõjub otsekui monumentaalne armastuskiri Hiiu saarele, võimalik, et veidi pikale veninud, kohati ehk pealetükkivgi, ent kindlasti kirjutatud südamest, tõelise hoole ja pühendumusega. Jah, võimalik, et keegi polegi kunagi varem Hiiumaale nii pikka ja kirglikku armastuskirja kirjutanud.

Armastuskirja on keeruline arvustada, seda enam, kui arvustaja on ka ise Hiiumaast sisse võetud. Kuid tähelepanuta seda samuti jätta ei saa, sest suur töö väärib tunnustust ja kaasamõtlemist.

„Hiiumaa kirjanduse lugu“ on lihtne kiita, sest autori eruditsioon on tõesti nauditav, visa ja süsteemse tööga kogutud materjal sisaldab palju põnevat ja ootamatut, ja on selge, et Hiiumaa on sellist kirjandusloolist monumenti ammu väärt. Avastamisrõõmu pakub raamat palju, olen kindel, et isegi kogenud kirjandusloolane leiab siit nimesid, teoseid või tõiku, mis talle varasemast tundmata.

Vaheril on hea silm detailidele peale ja pedantne meel, kui asi puutub faktidesse. Raamatus on õiendatud nii mõnigi käibetõde või kirjanduslik legend (näiteks Debora Vaarandi esimene Hiiumaa-külastus, II kd, lk 209), samas toodud esile huvitavaid tõsiasju (näiteks Mats Traadi luuleline trükidebüüt ajalehes Nõukogude Hiiumaa 1959. aastal, II kd, lk 345).

Kuidas pääseda Hiiumaa kirjanduslukku?

Minu arvestuses on raamatusse pääsenud nimeliselt ligemale 220 autorit, mis on ühe väikesaare kirjandusloo kohta tõeliselt muljet avaldav arv. Tähelepanu ja tähemärke ei jagu neile muidugi võrdselt, mõni leiab vaid paaris lõigus mainimist, samas kui teisele on pühendatud suisa väiksemat mõõtu monograafia (nt Ain Kalmust tutvustatakse 130 leheküljel, Herman Sergot 80 leheküljel ja Marie Underit 60 leheküljel).

Ülesehituselt on „Hiiumaa kirjanduse lugu“ otsekui otsatu galerii, kus isikuportreed vahelduvad temaatiliste rühmaportreedega. Omanimelise peatüki on pälvinud tosin kirjanikku: Aino Kallas, Villem Ridala, Ernst Enno, Alide Ertel, Elmar Õun, Marie Under, Artur Adson, Elmar Vrager, Herman Sergo, Ain Kalmus, Ave Alavainu ja Tõnu Õnnepalu. Mõned autorid on rühmitatud perekonniti (Oengud, Rummod, Krossid), mõned temaatiliselt. Viimaste seas leiab minu hinnangul kõige uudsemat ja põnevamat lugemist, nagu näiteks käsitlused Hiiumaa kirjanik-proletaarlastest, usukirjanikest ja ajalehekirjandusest.