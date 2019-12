„Kui katki, siis katki“

Tellijale

Mõnikord jutustavad „mure­lapsed“ laste muredest. Mis on suured, olgu nad kuitahes väikesed. Täiskasvanu mõttes. Selliseid lasteraamatuid tahaks kaasa anda just nimelt täiskasvanuile. Mõnikord tundub, et nemad vajavad märkuandmist ja südame peale panemist rohkem kui lapsed. Et nad oskaksid oma vaatepunkti nihutada nii, et näeksid asju väikese inimese seisukohalt. Või tuletaksid meelde, kuidas nad ise omal ajal tundsid ja mõtlesid. Siis kui polnud veel nii palju sõnu, et kõik meelel lasuv endast välja rääkida.