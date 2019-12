Tallinn 800: näoga mere poole

Vahest veidi üllatavam tundub aga see, et rannaala kõrval on ka 13.–14. sajandi linna südamesse eksinud tunnismärke keskaegsetest laevadest. Neid ei ole palju, kuid see võib johtuda vaataja silmadest: tõendeid leiab see, kes oskab neid otsida. Kummatigi piisab isegi pealiskaudsest vaatlusest tõdemaks, et keskaegsed koged ja muud alused jõudsid piltlikult öeldes isegi peaaegu turuplatsini, sest rauast ja puidust laevadetaile on leitud siit-sealt vanalinna territooriumilt. Neist kõige tunnuslikumad on massiivsed kogenaelad ning kogede tihtimisel kasutatud klambrid ehk sintelid: