Mesikäpp: hüsteeria ja paanika erinumber

Armas lugeja! Jõulud on tulemas ja pean Sinult andeks paluma, et Mesikäpp on pikalt unarusse jätnud hüsteeria ja paanika. Me pole piisavalt avaldanud haiget sonimist, vaid ainult kaineid fakte ja teadusuudiseid. Oleme kitsid olnud kirjavigadega. Ei ole piisavalt rõhku pannud pildi ja pildiallkirja segiajamisele.