Aveliina Helm: me ei tohi kunagi unustada, et rahvus ja loodus käivad käsikäes

Meil on üks kaunis emakeelne teadustermin: elurikkus. Elurikkus ehk bioloogiline mitmekesisus ehk eluvormide ja elu väljendusviiside paljusus. Loodus on tohutu rikas. Meiega jagab maakera hinnanguliselt 8,7 miljonit liiki, kellest teaduslikult kirjeldatud on vaid 20 protsenti. Eesti on meie kõrval koduks veel ligikaudu 50 000 liigile.

Erinevate keskkonnatingimustega on seotud erinevad ökosüsteemid – liikide ja eluta keskkonna omavaheliste suhete põimikud, mis on muutustele seda vastupidavamad, mida liigirohkemad ja geneetiliselt mitmekesisemad nad on. Ka kogu meie planeeti võib vaadata kui ühtset ja keerukat tervikut, kus elusloodus mängib otsustavat rolli kogu maakera tingimuste kujunemisel ja hoidmisel, mõjutades kõike atmosfääri koosseisust aine- ja energiavoogudeni ning tagades meilegi elamiskõlbliku kodu.

Hästi toimivad, liigirohked ja stabiilsed ökosüsteemid ei ole olulised mitte ainult moraalsetel või looduskaitselistel kaalutlustel, vaid ka seetõttu, et nendega on seotud meile eluliselt vajalikud looduse omadused, looduse hüved. Heas seisus loodus on oluline nii globaalsel tasandil kui ka igaühe koduaias. Nii ühiskondade ja riikide tasandil kui ka teie kõigi jaoks isiklikult. Teiste liikide ja erinevate ökosüsteemide käekäigust sõltub see, kuidas toimivad aineringed, kas meil on puhas õhk ja puhas vesi, kas muld on viljakas, kas tolmeldaja lendab, kas meiega sümbioosis elavad bakterid jõuavad lapseeas meieni ja tagavad immuunsüsteemi hea funktsioneerimise ning kas jagub piisavalt geneetilist ja liigilist mitmekesisust, et ka tuleviku muutustele vastu minna ja oma lastele looduse rikkused säilitada. Loodusega on seotud ka meie hingeline rahu ja kodutunne.

Naudime kõike looduse pakutavat iga päev ja täiesti tähelepandamatult. Oleme looduse hüvede najale ehitanud oma majanduse, kasutame neid toidutootmiseks, elamiseks ja hingamiseks ning nende abil püsib meid ümbritsev keskkond sellisena, nagu meie toimimiseks ja toimetamiseks vajalik. Muide, kui sa viskad õunasüdame maha, siis see, et ta seal ära laguneb, ei ole mitte õuna omadus, vaid elurikka looduse toimetamise tulemus.

Need sada aastat, mis on möödunud rahvusülikooli esimesest aktusest, on olnud tormilised, iga aastakümme on meie ette seadnud oma keerdküsimused. See sajand on aga toonud ka rahvusülikooli õitsengu ja arengu, mis omakorda on loonud lennukuse ja kindlustunde eesti keelele, teadusele ja haridusele – kindla pagasi, millega edasi minna. Kui vaadata kogu inimkonda, on tegu olnud aastasajaga, mida loodusteadlased kutsuvad suure kiirenduse ajaks. See sajand on näinud teaduse ja tehnika plahvatuslikku võidukäiku, demokraatlike ühiskondade, aga ka tarbimisühiskondade tekkimist ning rahvastiku ja jõukuse üleilmset kasvu. Seesama kiire käik on meile kaasa toonud ka teatava võitmatuse tunde. Ei ole takistust, millega me ei oleks suutnud rinda pista. Edu on olnud vaimustav.