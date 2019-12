Nädala plaat: üllatus algusest lõpuni

Tellijale

Tema karjäär, mis sai alguse kohalikest kohvikutest, ööklubidest ja baaridest, on olnud tema loomingus tähelepanuväärne mõjutaja ja tema esimesed albumid läbi imbunud just nendest juurtest. Kuid alati progressiivselt üllatav, alati värske ja põnev, taasleiutab Beck end žanrites ja ajastutes. Kriitikud on teda iseloomustanud kui „idiosünkraatilise loomevõimega muusikut“, mis teeb ta selgelt eristatavaks ja omanäoliseks helikunstnikuks.