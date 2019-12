Siim Kallas: minu üheksa põhimõtet tippjuhina

Tellijale

Kui ma 1960ndate lõpus Tartu Riiklikus Ülikoolis rahandust õppisin, oli juhtimise temaatika hirmus populaarne. Liider oli Tallinna Polütehniline Instituut (TPI). Oli igasuguseid laboreid, korraldati rohkearvulisi konverentse. Oli suur koolkond, kes uskus, et juhtimise täiustamine on see võluvits, mis puhub sisse värske hinguse veidi roiskuma kippuvale nõukogude majandusele.