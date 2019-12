Tellijale

«Kuritegude mäletamine on kohustus, mis ei kao kunagi. See kuulub lahutamatult meie riigi juurde,» ütles Merkel. «Teadlikkus sellest kohustusest on osa meie rahvuslikust identiteedist, nii teadvustame end valgustatud ja vaba ühiskonnana, õigusriigile tugineva demokraatiana.»