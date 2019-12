Arvo Pärdi keskus pälvis arhitektuuri peapreemia

Žürii oli üksmeelel, et see hoone sulandub loodusesse, aga lisab sinna samal ajal ka täiesti uut tüüpi ruumi, mis kulgeb ümbritsevaga samas rütmis. «Männimetsa ja mustikaväljade keskel paiknev uusehitis on justkui tempel vaikusele ja hoolega valitud helidele. Keeruline ruumiprogramm on väga meisterlikult organiseeritud üheks voolavaks tervikuks, säilitades samas ruumide erineva iseloomu ja seostades neid ümbritsevaga erineval moel, iga detail on viimseni läbi töötatud ja toimib üldise tervikuga kooskõlas,» kiitis ansamblit žürii.