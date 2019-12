Francis Fukuyama: identiteet annab inimesele väärikuse

Tellijale

Kohtume Francis Fukuyamaga Varssavis. Ta on Boriss Nemtsovi foorumi peaesineja. Pärast esinemist sagivad ilmakuulsa politoloogi ümber autogrammikütid. Mul jäi isiklik raamat autogrammi küsimiseks maha, õnneks on kotis Tartu Ülikooli raamatukogule kuuluv „Ajaloo lõpp ja viimane inimene“. Selle Fukuyama kõige kuulsama ja ilmselt kõige valesti mõistetuma pealkirja alla (mille üks pool on tal laenatud Hegelilt ja teine pool Nietzschelt) ma allkirja võtangi. Kaunistagu see siis edaspidi õppekirjanduse riiulit.