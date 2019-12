EKKMil pole ka uuest ekspertiisist palju loota

Tellijale

Ta lisas, et linnaametnikud nägid muuseumihoonet külastades ka ise, et hoone on ohtlik, aga lõpliku arvamuse andis ekspert. «Kuna üürnikul on selles asjas kahtlusi, lepime kahtluste hajutamiseks nendega kokku, milliselt eksperdilt tellime uue ekspertiisi. Küsime esiteks seda, kas hoone on ohtlik, ja teine osa, millele vastust tahame, on see, millised oleksid need tööd ja kui palju läheks maksma see, et muuseum saaks seal veel aasta või paar tegutseda,» ütles Võrk.