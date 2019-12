Usalduse kaotanud mees

Pühapäeval kogunevad Soome sotsid uut peaministrit valima. Antti Rinne on välja öelnud, et ta ei plaani poliitikast loobuda ning soovib tulevikus taas sotside juhiks saada. On mainitud ka võimalust, et Rinne võiks saada uues valitsuses mõneks ministriks. See oleks aga sotsiaaldemokraatidele ja Rinne maha võtnud Keskerakonnale kirstunaelaks.