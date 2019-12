Tänusõnad õpetaja rahakotis

Eesti põhikooli õpilane on üks maailma parimaid, ütleb PISA test. Siit võiks eeldada, et need inimesed, kes Euroopa parimaid õpetavad, peaksid ise olema samuti ühed parimad. Ilmselt ongi. Aga kui põhikooliõpilaste n-ö palgaks on head hinded ja tulemused ning liigse stressi puudumine, siis mis on õpetajate palk?