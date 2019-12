REPORTAAŽ: Kliimakonverentsil seisab kesksel kohal kuum õhk

Tellijale

«Kliimakonverents, palju tähtsaid inimesi koos,» saan taksojuhi hispaaniakeelsest seletusest aru. Pildipankadestki vaatavad kliimakonverentsi märksõna peale vastu nii fotod ametnikest ja kõnepidajatest kui ka meeleavaldustest, mistõttu ootan minagi hommikul konverentsile minnes rahutusi. Kliimakõneluste nullpunktis on kõik aga peaaegu et argiselt uimane. Mõned aktivistid jagavad küll materjale ja sissepääs on blokeeritud soomustatud autodega, aga üldiselt on kõik rahulik.