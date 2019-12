Tellijale

ÜRO agentuuri, rahvusvahelise tervishoiuorganisatsiooni (WHO) kontori juhina Ukrainas peab Habicht oma tööst rääkides hoolikalt sõnu valima. Tema peamine eesmärk on teha mõlemal pool Donbassis rindejoont kõik võimalik selleks, et parandada arstiabi andmist viis aastat kestnud sõjas juba niigi kannatanud tsiviilelanikele. (ÜRO andmetel on hukkunud vähemalt 3300 rahulikku elanikku ja 9000 on saanud haavata.) Selleks peab ta olema neutraalne: ta teab, et kõrge diplomaadina jälgivad mõlemad pooled iga tema sammu ning loevad iga tema sõna.