Rain Veideman siirdub kolmandat korda Itaaliasse

Alles 2000. aastal asutatud klubi on lühikese ajaga tõusnud Itaalia madalamatest liigadest peaaegu tippu välja. Klubi kindel eesmärk on rajada tugev aluspõhi, mille najalt kõrgliigasse tõusta. Nii harjutabki Rooma meeskonna akadeemias üle tuhande lapse.

«Tuli okei variant ja võtsin selle vastu,» lausus Veideman Rakvere Tarva pressiteate vahendusel. «Väga palju meeskonna olukorrast ei tea, aga olen kuulnud, et tabeliseis ei pidavat olema ideaalne.» Veidemani uus koduklubi on saapa­maa esiliigas alustanud hooaega tagasihoidlikult. Esimese 11 mänguga on kogutud ainult kolm võitu ja tabelis paiknetakse välja­langemistsoonis. Korvpalluri sõnul oodatakse temalt ilmselt samasuguse rolli kandmist nagu eelmistes välisklubides. Varem Mantova ja Udine meeskonda esindanud Veideman on välismaal tegutsenud peamiselt mängujuhi kohal.