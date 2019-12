Žalgiris sipleb mudas, aga Jasikevičius sälitab optimismi

«Nautisime mängu ja tegime palju asju hästi. Muidugi on sellisel moel kaotada valus, kuid mängisime väga hea meeskonna vastu ja võitlesime lõpuni. Meil olid oma võimalused, aga me ei kasutanud neid ära,» analüüsis Jasikevičius.

«Olen mängijatega rahul, sest mulle on kõige olulisem, et pärast järjestikusi lüüasaamisi mehed võitlevad ja tahavad võita. Näen, et mängijad usuvad endasse, ja arvan, et liigume õiges suunas,» kommenteeris Jasikevičius.